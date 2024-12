Primeiro do verão, fim de semana pode ter máximas de até 40 °C no Ceará

Cariri e região Jaguaribana devem concentrar as maiores temperaturas máximas deste sábado e domingo. Veja a previsão do tempo completa para o Estado

As temperaturas máximas podem atingir cerca de 40 °C em alguns municípios do Cariri e da região Jaguaribana, principalmente nas tardes deste sábado, 21 de dezembro, e de domingo.

O verão no Hemisfério Sul começa neste sábado , 21 de dezembro. O prognóstico para os próximos dias indica a predominância de tempo firme sobre o território cearense, favorecendo condições de sol, variação de nebulosidade e temperaturas elevadas, aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Já as mínimas, geralmente registradas no início das manhãs, podem chegar a aproximadamente 19 °C em áreas serranas.

Nas demais regiões, as temperaturas máximas variam entre 32 °C e 37 °C, indica a previsão do tempo .

Chuvas no Ceará: onda vai chover sábado e domingo?

Apesar da estabilidade atmosférica predominante, estão previstos eventos de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité durante as madrugadas e inícios de manhã.

Para a porção noroeste do Estado — que inclui a região da Ibiapaba, o Litoral Norte e o norte do Sertão Central e Inhamuns — há possibilidade de chuvas isoladas nas tardes.

No Cariri, chuvas isoladas de intensidade fraca podem ocorrer durante as noites.