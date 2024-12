Estudantes de Fortaleza são medalhistas em competição nacional de redação

Concurso é promovido anualmente pela Marinha e conta com categorias para alunos do Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos

/ Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Três alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz, em Fortaleza, foram medalhistas da “Operação Cisne Branco”, concurso nacional de redação promovido anualmente pela Marinha do Brasil. A competição conta com categorias para Ensino Médio, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A medalha de ouro foi concedida para a estudante Jamile Torres de Moraes, enquanto prata e bronze ficaram com Rytha Esther Fiusa Linhares e Nicolas Barbosa Muniz. Os três alunos cursam o 9° ano no CMCB Rachel de Queiroz e participaram da modalidade para o Ensino Fundamental.