Câmara de Fortaleza aprova exclusão de oito áreas ambientais em uma só sessão

Na última semana antes do recesso parlamentar e quase no fim do mandato dos atuais vereadores, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tirou da gaveta e aprovou oito projetos que não estavam inicialmente na pauta e excluem ou enfraquecem áreas de proteção ambiental em vários bairros da cidade. As propostas aprovadas fragilizam a proteção ambiental em bairros como Edson Queiroz, Praia do Futuro, Sabiaguaba, Bom Jardim, Sapiranga e Manoel Dias Branco.

Foram aprovados textos, com emendas que visam retirar as áreas da classificação de proteção verde. A base governista derrubou vetos do prefeito José Sarto (PDT) que visavam manter as definições ambientais.