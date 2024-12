Estudantes de Juazeiro do Norte são premiados na 1ª Maratona Cearense de Matemática

Concurso piloto foi realizado pela Secretaria da Educação (Seduc) em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e contemplou alunos de quatro instituições públicas de ensino do Estado

Estudantes do ensino médio da rede pública de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, conquistaram o primeiro lugar da I Maratona Cearense da Matemática realizada pela Secretaria da Educação (Seduc) em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR). Ao todo, sete estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Raimundo Saraiva Coelho foram contemplados no concurso.

A premiação destinou troféus, medalhas e smartphones para os ganhadores, que foram premiados em solenidade no Centro Universitário Estácio do Ceará, no bairro Guararapes, em Fortaleza. O concurso também premiou escolas com 2º, 3º e 4º lugar. As instituições que conquistaram foram EEMTI Vicente de Paula da Costa, em Acaraú; Escola Júlia de Melo, em Cascavel; e Joaquim Josué da Costa, em Deputado Irapuan Pinheiro; respectivamente.