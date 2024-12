Projeto de Lei torna Itapipoca "capital cearense da megafauna pré-histórica"

Um Projeto de Lei (PL) apresentado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na última quinta-feira, 19, busca o reconhecimento do município de Itapipoca, a 136 km de Fortaleza, como a "capital da megafauna pré-histórica" no Estado. O texto é de autoria do deputado Romeu Aldigueri (PDT), atual líder do Governo que assumirá a presidência da Casa em 2025.

O PL 884/24 visa dar "o devido destaque no cenário paleontológico estadual e nacional" ao município. Desde pelo menos a década de 1960, Itapipoca recebe pesquisas sobre o período Quaternário, no qual viveu a chamada "megafauna". Este é o nome dado a grandes animais, como preguiças-gigantes e tatus-gigantes, com características semelhantes a espécies existentes ainda hoje.