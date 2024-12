Cemaden emite quatro alertas no Ceará para risco de desastres naturais nesta quarta, 5

Avenida Pessoa Anta, no Centro, foi bloqueada na manhã chuvosa desta quarta-feira, 5 / Crédito: FÁBIO LIMA

Com esta quarta-feira chuvosa em mais de 100 municípios cearenses, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu quatro alertas para risco de desastres naturais, todos no nível moderado, em três municípios no Ceará: Fortaleza, Caucaia e Maranguape. Os dois informes em Caucaia foram para possíveis deslizamentos de massa (em áreas de relevo) e risco hidrológico (alagamentos). Em Maranguape também foram apontados riscos para movimentos de massa. Na Capital, a possibilidade indicada foi de alagamentos, que acabaram registrados em vários pontos da cidade na manhã de hoje, 5.

O Cemaden, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), é o órgão federal que gerencia a atuação contra os desastres naturais no País. Dos 35 alertas vigentes no dia de hoje, até as 16h45min, os quatro do Nordeste eram os quatro do Ceará. Os outros 25 eram nos estados do Sudeste, todos também no nível moderado.