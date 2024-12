Queda de energia atinge Aeroporto de Fortaleza nesta quarta-feira, 4; voos seguem mantidos

Local funciona com luzes básicas através de uso de gerador; ainda não há confirmação do que causou a falta de eletricidade

O POVO apurou que o Aeroporto está funcionando com uso de energia apenas para atividades essenciais, como iluminação e painéis informativos. Conforme funcionários do local, a interrupção começou por volta das 10 horas e ainda não há previsão de restabelecimento.

Causa da queda de energia ainda não foi informada

Apesar dos problemas registrados, o embarque e desembarque de passageiros seguem ocorrendo normalmente no Pinto Martins. De acordo com o painel de voos, todas as viagens programadas para esta quarta seguem sem alterações.

A causa da queda de energia no aeroporto ainda não foi informada. Procurada pelo O POVO, a Fraport, empresa responsável pela administração do Pinto Martins, confirmou a queda de energia e acionamento dos geradores do aeroporto.