Estações do Metrofor ficam ser energia durante chuvas e registram lotação

Sete estações do Metrô de Fortaleza (Metrofor) tiveram o fornecimento de energia interrompido durante a manhã desta quarta-feira, 4. As estações afetadas foram Carlito Benevides, Alto Alegre, Benfica, Juscelino Kubitschek, Padre Cícero, Virgílio Távora e o Centro de Manutenções Vila das Flores. Durante a queda, diversos pontos da Linha Sul apresentaram grande lotação. Imagens recebidas pelo O POVO mostram centenas de passageiros aglomerados nas estações da Parangaba e Juscelino Kubitschek. Confira:



A superlotação seria resultado de um atraso das composições que estão em circulação durante esta manhã. Conforme relatos de passageiros, os trens foram paralisados por volta das 8h30min, ficando mais de uma hora sem funcionamento.

Questionado sobre os atrasos, o Metrofor afirmou que a demora foi ocasionada por falha mecânica em um dos trens. No momento, as composições operam em frota reduzida, sem prazo para restabelecimento total. As linhas Oeste e Nordeste operam sem alterações. Veja nota:

A Linha Sul do Metrofor opera temporariamente com frota reduzida devido a uma falha mecânica em alguns trens. Nossas equipes de manutenção já estão mobilizadas para resolver o problema e restabelecer a operação plena o mais breve possível. Adicionalmente, foi registrada uma interrupção no fornecimento de energia elétrica pela Enel nas estações Carlito Benevides, Alto Alegre, Benfica, Juscelino Kubitschek, Padre Cícero, Virgílio Távora e no Centro de Manutenções Vila das Flores. Apesar disso, as estações permanecem abertas e funcionando para o embarque de passageiros. A concessionária Enel foi prontamente acionada para normalizar o fornecimento de energia. Moradores enfrentam problemas durante chuvas A falha no metrô foi um dos problemas enfrentados por moradores de Fortaleza e RMF durante esta quarta. Com chuvas de até 42 milímetros, a Capital apresentou pontos de alagamento, engarrafamento, problemas em sinais de trânsito.

Quedas de energias em diversos bairros da Capital e da Região Metropolitana (RMF) também foram registradas. Veja lista: Fortaleza: São Cristóvão



Pici



Parque Araxá



Jangurussu



Vila União



Montese



Damas



Maraponga



Jardim América



Bela Vista

Parquelândia

José Walter Maracanaú: