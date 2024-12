Defesa Civil registra 21 ocorrências durante chuvas desta quarta-feira, 4, em Fortaleza

O desabamento parcial ocorreu no bairro Damas, enquanto os riscos de desabamento se concentraram no Presidente Kennedy, Farias Brito, Centro e Cidade dos Funcionários.

A Defesa Civil ainda informou que monitora os pontos mais críticos da Capital através do Centro de Comando e Controle. Em nota, a pasta recomendou que situações de risco provocadas pelas chuvas podem ser relatadas 24 horas por dia no telefone 190.

Cidade enfrentou pontos de alagamento e queda de serviços



O POVO percorreu diversas localidades da Cidade durante a manhã desta quarta-feira e encontrou pontos de alagamento, falhas em semáforos, entre outros problemas.

Entre os locais mais críticos foram identificadas as vias avenidas Heráclito Graça e José Bastos, a rua Pessoa Anta, além do campus da Universidade Federal do Ceará no bairro Pici, que precisou suspender as atividades acadêmicas previstas para hoje.