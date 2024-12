Ceará tem alerta para chuvas intensas e trovoadas entre a madrugada e manhã de quarta-feira, 4

Todo o território cearense tem condições para chuvas intensas entre a madrugada e manhã de quarta-feira, 4. O aviso meteorológico emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) destaca risco de chuvas fortes no Litoral de Fortaleza e no Cariri , onde há possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Nas demais regiões do Ceará , também há chance de chuvas intensas, com probabilidade de 20% a 40% (risco potencial). Nesses locais, também não se descarta a ocorrência de descargas elétricas e ventos fortes.

A previsão aponta para céu nublado a parcialmente nublado e chuva em todas as macrorregiões durante a madrugada, com possibilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, Cariri, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns.

Pela manhã, o céu seguirá nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as regiões e possibilidade de trovoadas isoladas no Sertão Central e Inhamuns.

Chuvas devem permanecer nos próximos dias