Ceará registra chuva em mais de 50 cidades nesta quarta; Capital tem alagamentos e falta de energia

Ponto de alagamento na rua Padre Anchieta, no bairro Monte Castelo / Crédito: Cláudio Ribeiro

O Ceará registrou chuva em 51 municípios até às 7h30 da manhã desta quarta-feira, 4. O maior acumulado foi no município de Ipaumirim, na região do Cariri, com 111.2 milímetros. Em Fortaleza, o registro até as 7h30 foi de 1,8mm. Capital, porém, já registra forte chuvas ao longo da manhã, pontos de alagamento, engarrafamento e problemas em sinais de trânsito. Moradores dos bairros São Cristóvão, Pici, Montese e Parque Araxá relataram ainda queda no fornecimento de energia elétrica. Há relato ainda no Jereissati I, em Maracanaú.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é que as chuvas continuem em todo o Estado pelos próximos dias.

As chuvas mais fortes estão previstas para o período noturno, nas microrregiões do Cariri, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Ibiapaba, principalmente entre os períodos das tardes, noites e madrugadas. A Enel Distribuição Ceará informou, através de nota, que houve o desligamento de uma subestação da transmissora Chesf, localizada no bairro Mondubim, afetando o fornecimento de energia de alguns bairros da região Sul da capital. "A empresa esclarece que, de imediato, realizou manobras de transferências de carga para diminuir o impacto aos clientes. A distribuidora reforça ainda que está em contato com a Chesf para apurar as causas do desligamento".

Chuva e ventania arrancam telhados em Brejo Santo Uma chuva com forte ventania causou prejuízos e assustou moradores em Brejo Santo, município localizado a 521,75 km de Fortaleza, na região do Sertão do Cariri. O caso ocorreu no final da tarde dessa terça-feira, 3. Registros feitos por moradores mostram que a chuva provocou alagamentos nas ruas, enquanto a força dos ventos derrubou árvores e danificou telhados, incluindo o Estádio Geraldão e uma escola estadual. Chuva provocou alagamentos nas ruas, enquanto a força dos ventos derrubou árvores e arrancou telhados Crédito: Redes Sociais/Reprodução