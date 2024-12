Fortaleza tem diversos semáforos apagados após chuvas na manhã desta quarta; veja pontos

Fortaleza registrou diversos cruzamentos de ruas e avenidas com semáforos apagados durante a manhã desta quarta-feira, 4, após registro de chuvas na Capital. Os equipamentos danificados foram observados em pelo menos cinco bairros.

Confira alguns trechos onde foram observadas instabilidades:

Avenida Pe. Antônio Tomás com Coronel Jucá, no bairro Aldeota

Rua João Brígido com Rua Idelfonso Albano, no bairro Joaquim Távora

Avenida Jovita Feitosa com avenida José Jatahy, no bairro Parquelândia

Avenida Heráclito Graça, no bairro Aldeota

Avenida Duque de Caxias com avenida Dom Manuel, no Centro

Avenida 13 de maio com avenida Carapinima, no bairro Benfica

As falhas nos equipamentos causaram congestionamento no trânsito, intensificado por pontos de alagamentos. Na avenida 13 de maio, conforme relatos apurados pelo O POVO, todos os semáfotos estão danificados nesta manhã. Em Fortaleza, o registro até as 9h30min foi de 41 mm de precipitações no posto Pici.