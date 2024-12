Confira fotos e vídeos dos transtornos causados pelas chuvas em Fortaleza

Chuva causa transtorno e alagamentos na Av. Barão do Rio Branco / Crédito: FÁBIO LIMA

Fortaleza amanheceu com chuvas nesta quarta-feira, 4. O acumulado máximo na Capital foi registrado no posto do Pici, com 42,2 mm, até as 14h41. A precipitação provocou diversos transtornos para os moradores, além de congestionamentos e quedas de energia em vários pontos da Cidade. Em alguns bairros, moradores relataram queda no abastecimento de energia elétrica, entre eles: Centro, Damas, Jardim América, Vila União, Jangurussu, Bom Futuro, São Cristóvão, Pici, Montese e Parque Araxá, Jereissati I, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Benfica, Farias Brito, Cidade dos Funcionários. Na Região Metropolitana, há relatos de falta de energia em Maracanaú.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é que as chuvas continuem por todas as macrorregiões do Ceará pelos próximas dias. Todavia, há uma tendência de diminuição dos acumulados a partir desta quinta-feira, 5. Obras na Heráclito Graça Na avenida Heráclito Graça, região central da Cidade, grande parte dos semáforos apresentou instabilidade e apagão. No local estão sendo realizadas obras para a drenagem e o controle de cheias, com o objetivo de evitar alagamentos. Chuva causa transtorno e alagamentos próximo a obra na Av. Heráclito Graça Crédito: FÁBIO LIMA

Todavia, durante a chuva desta quarta-feira, motoristas e pedestres tiveram dificuldade para transitar na área. A previsão da Secretaria de Infraestrutura (Seinf) é de que a obra seja concluída até o final do ano. Moradores ficam ilhados em lojas do Centro No Centro, a rua Pessoa Anta precisou ser bloqueada na via ao lado direito, devido ao acúmulo de água. Pedestres e vendedores ficaram ilhados e precisaram se abrigar na frente das lojas. Alguns comerciantes tentavam salvar produtos, enquanto motoristas se arriscavam a atravessar a rua. Via bloqueada por causa das chuvas na rua Pessoa Anta, no Centro Crédito: FÁBIO LIMA

No local, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram acionados para realizar o controle do tráfego. Alagamentos e trânsito lento em vários pontos Em imagens registradas pelos moradores, é possível ver alguns veículos imersos pela chuva acumulada na avenida José Bastos, no bairro Benfica. No vídeo, alguns homens tentam remover entulhos e lixos que flutuam para cima dos carros.

Chuva causa transtorno e alagamentos na Av. Barão do Rio Branco Crédito: FÁBIO LIMA
Nas avenidas Duque de Caxias e Barão do Rio Branco, no Centro, pedestres precisaram pular poças de água para evitar se molhar. Em alguns pontos, os moradores precisaram enfrentar a água para atravessar as ruas. Na região, motoristas também enfretaram trânsito lento. Água invade salas da UFC e aulas são suspensas Na Universidade Federal do Ceará (UFC), algumas aulas no campus do Pici precisaram ser suspensas por conta dos diversos pontos de alagamentos.