Modelo matemático de marés vai ajudar cientistas a restaurar área queimada do Cocó

Vegetação seca é combustível para incêndios, conforme pesquisador. Manter o local alagado diminuiria a possibilidade de alastramento do fogo / Crédito: FÁBIO LIMA

Restaurar o que foi queimado pelos incêndios que assolam o Parque do Cocó ainda é um desafio. Os processos de degradação que resultaram na vulnerabilidade do local são estudados por cientistas que trabalham no programa Restaura Cocó. Uma das pesquisas usa modelos matemáticos da movimentação de marés. Em 2021, um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 46 hectares do Parque. Em janeiro de 2024, outra vez o fogo se alastrou e queimou 10 hectares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um documento que faz parte do Inquérito Civil Público para investigar o incêndio de janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) relata registros de pelo menos 50 incêndios nos últimos dois anos.

LEIA: Incêndio no Parque do Cocó: recuperação deve durar um ano e custar R$ 500 mil Em visita ao local de mais um incêndio, registrado nesta segunda-feira, 2, próximo a área da grande ocorrência de 2021, o cientista chefe do Meio Ambiente, Luís Ernesto Arruda, explicou que dois estudos são realizados no local para planejar o restauro ambiental. São eles a topografia, para ver as condições de elevação do terreno, e a batimetria, realizada para medir a profundidade do Rio Cocó em diferentes áreas, da foz até a BR-116. Os levantamentos foram iniciados em novembro e devem ficar prontos no início de 2025.

Os resultados dos dois estudos serão utilizados para montar um modelo matemático e permitir a projeção em 3D do movimento das marés. Isso deve ajudar os cientistas a entender se a água do mar ainda chega em determinadas áreas do Parque. A informação é essencial para saber mais sobre a dinâmica do solo, da vegetação e das enchentes e secas do Rio. “A gente não sabe como é hoje a dinâmica da maré. A gente sabe que um dia a água do mar chegou aqui porque o bairro se chama Lagamar e havia salinas. Mas a gente não sabe se hoje a água do mar continua chegando, porque teve várias intervenções ao longo das décadas, construção de avenidas, de pontes. Tudo isso pode ter feito com que a água do mar não chegue mais ou chegue em um menor fluxo”, explica.

Salinas que funcionavam nos anos 1960 ainda impactam o Parque do Cocó Uma das atividades que ainda gera impacto no local foi o funcionamento de salinas nas décadas de 1960 e 1970. Na época, foram construídos diques para mudar o curso da água do mar. Mais de 50 anos depois, essas barreiras ainda existem. A vegetação de mangue que existia anteriormente também nunca conseguiu ser restaurada por completo. Isso pode ter grande influência nas secas do local, segundo Luís Ernesto. “Esses diques impedem que a água entre e torne esse ambiente constantemente alagado”, afirma. Sem esse fluxo, a área sofre secas no segundo semestre do ano, quando não há chuvas. “O programa Restaura Cocó prevê que a gente recupere essa água para tornar essa área menos dinâmica, deixá-la mais constante. Porque esse dinamismo é o que faz isso acontecer. Vira um lago [no período chuvoso], enche de planta aquática, o lago seca, morre a planta aquática e fica tudo seco, e aí é combustível para incêndio”, explica.