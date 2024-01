Cearense de 10 anos é aprovado em segundo vestibular

Conhecido como JP das Galáxias nas redes sociais, João Pedro participou em 2023 do "Domingão do Huck Crédito: Reprodução / Instagram

O cearense João Pedro Araújo, 10, foi aprovado para o curso de Física na edição 2024.1 do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Conhecido como "JP das galáxias" nas redes sociais, o garoto já havia sido aprovado em outra universidade no ano passado. Natural de Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), João Pedro já havia prestado vestibular para Administração na Universidade de Fortalezas (Unifor) em meados do ano passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista ao portal G1, João Pedro se disse feliz com a conquista e afirmou que a nova aprovação, agora em uma instituição de ensino pública, serviu para comprovar sua capacidade.

Play