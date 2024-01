Alunos de escola de Cascavel vencem a 10ª edição do Solve For Tomorrow Brasil

A equipe vencedora da 10ª edição do Solve For Tomorrow Crédito: Divulgação

PectiVitalis é o nome do produto criado por três alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Rei, em Cascavel. Nycole Viana, Lucas Targino e Edoardo Paz foram os vencedores no último mês da 10ª edição do Solve For Tomorrow Brasil, evento famoso por incentivar alunos e professores da rede pública a criarem soluções inovadoras e inteligentes para problemas reais da sociedade. As soluções devem usar tecnologia, engenharia e matemática. No caso da criação dos alunos de Cascavel, o produto funciona como um tipo de revestimento sustentável para reduzir o desperdício de frutos na região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A situação-problema surgiu na casa da nossa aluna Nycole, uma das integrantes da equipe, o seu avô agricultor passava por problemas de perda de frutos na pós-colheita”, explica Heloina Lopes Capistrano, a professora responsável pelo projeto.

Os alunos vencedores realizaram um projeto que visa o prolongamento da vida das frutas Crédito: Heloina Capistrano “Com isso, na eletiva de botânica surgiu a ideia de criar um revestimento que protegesse esses frutos pós-colhidos de ações de microorganismos, injúrias mecânicas, dentre outros fatores”, complementa a professora. O projeto é capaz de prolongar em até 14 dias a vida útil das frutas. Anna Karina Pinto, diretora de marketing da Samsung, uma das patrocinadoras do evento, enfatiza: “Estamos falando de uma iniciativa que ajuda agricultores, feirantes e produtores locais a reduzirem a perda de frutos por desperdício, maximizando lucros e fortalecendo as atividades comerciais e a economia circular.” Para Heloina, o evento Solve For Tomorrow Brasil continua estimulando os jovens alunos a buscarem soluções sustentáveis para demandas da sociedade. É um projeto que fortalece a aprendizagem científica e motiva os estudantes a pensarem em novos projetos, segundo ela. “Eles estão felizes e orgulhosos do resultado, e todas as expectativas foram superadas. Isso serviu de agente motivador até para que eles usem a aplicação da ciência e da tecnologia no dia a dia.”

