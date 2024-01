Escola de tempo integral é inaugurada em área de terreno abandonado na Granja Lisboa

A escola de tempo integral (ETI) Professora Maria Mirtes Bastos Mangueira, inaugurada nesta segunda-feira, 18, no bairro Granja Lisboa, chama atenção em meio ao cenário vulnerável da área na qual foi construída. No local onde antes havia um terreno abandonado, o equipamento segue o padrão do Ministério da Educação (MEC) e atende 369 alunos do Ensino Fundamental.

A diretora do colégio, Iranir Santos da Silva, afirma que os alunos foram transferidos de outras escolas da região. “Foi muito grande a procura. Se tivéssemos o dobro de salas, nós teríamos demanda para atender”, diz. Para ela, a perspectiva dos filhos passarem mais tempo na instituição escolar e a estrutura do prédio são motivos para a preferência dos pais. “A comunidade abraçou”, conta Iranir.