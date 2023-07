Milionário chinês é reprovado pela 27ª vez em 'vestibular'

Com o sonho de se tornar "intelectual", o empresário presta o exame desde 1983 para tentar o ensino superior na China

Um milionário chinês de 56 anos foi reprovado pela 27ª vez no exame de admissão para ingressar nas universidades do país. Após mais uma tentativa na semana passada, Liang Shi recebeu o resultado de suas provas e descobriu que havia obtido apenas 424 de 750 pontos, uma pontuação 34 pontos abaixo do necessário para se candidatar a qualquer universidade na China.

Liang disse que, ao contrário dos anos anteriores, ele está começando a se sentir derrotado. Suas dúvidas sobre continuar persistindo na busca pela educação superior aumentaram.

“Estive pensando se devo continuar. Talvez eu precise refletir sobre mim mesmo. Talvez eu desista no próximo ano. Se eu comparecer no ano que vem, vou deixar de usar meu sobrenome, Liang, caso seja reprovado”, disse em entrevista à imprensa chinesa.

Com o sonho de se tornar “intelectual”, o empresário presta vestibular desde 1983. "Se você não cursa uma faculdade, sua vida não estará completa sem o ensino superior", disse ele ao jornal local The Papers em 2014. Residente em Sichuan, Liang Shi ganhou destaque na imprensa devido às suas tentativas anteriores de conseguir uma vaga no ensino superior.

Após fracassar na primeira tentativa, quando tinha 16 anos, ele trabalhou em diferentes empregos, mas continuou se candidatando todos os anos até 1992, quando foi considerado muito velho. Liang se tornou um grande empresário após abrir seu próprio negócio atacadista de madeira em meados da década de 1990.

Quando o governo chinês removeu o limite de idade do vestibular, ele reiniciou seus estudos para o exame. Em 7 de junho deste ano, voltou a fazer os exames. Durante a fase de preparação, ele se absteve de beber e jogar mahjong (jogo de mesa de origem chinesa) para se concentrar nos estudos. Mas, novamente, não foi sua vez de entrar na faculdade.

Vestibular da China

O exame de admissão, conhecido como Gaokao, é famoso por sua dificuldade e serve como um marco na vida dos estudantes chineses. Ele avalia o conhecimento dos alunos em chinês, matemática, inglês e em uma disciplina adicional de ciências ou humanas escolhida pelo candidato. Dados do governo chinês mostram que apenas 41,6% dos candidatos foram aceitos em universidades ou faculdades em 2021. O Gaokao é visto como uma oportunidade que pode mudar a vida dos candidatos.