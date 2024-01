Alunos de escola em Várzea Alegre criam projeto de intercâmbio com estudantes da Índia

O projeto, criado por uma aluna brasileira e outra indiana, será apresentado no congresso internacional de educação Educday neste sábado, dia 27 de janeiro

Alunos de escola pública estadual de Várzea Alegre, a 424,9 km de Fortaleza, participam de intercâmbio virtual com escola pública indiana. O Projeto de Intercâmbio Virtual entre Brasil e Índia (Pivebi) foi criado por duas alunas, uma brasileira e outra indiana. A ideia surgiu quando o professor Franzé Alencar teve a ideia de apresentar as alunas Aanchal Joshi (India) e Bárbara Óliver Sales, ambas de 15 anos, cursando o 1º ano do ensino médio à época.

A estudante Aanchal já era aluna do professor Franzé em outro projeto. Ele pensou em juntar as duas alunas para realizar um trabalho juntas, pois Bárbara precisava realizar um projeto que beneficiasse a comunidade no programa de intercâmbio que participava.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O professor Franzé Costa também é o primeiro mentor do Claylab Education Foundation fora da Índia. A aluna Bárbara participou da 1ª fase do intercâmbio Global STEM Changemakers em parceria com a Universidade Estadual da Pensilvânia.