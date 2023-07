Conheça JP das Galáxias, gênio cearense do Domingão do Huck

Um menino que provavelmente vem das galáxias surpreende ao fazer cálculos matemáticos em segundos. JP das Galáxias, é assim que se apresenta o pequeno cearense João Pedro Araújo. Aos 10 anos, o caucaiense faz parte da Mensa (Sociedade Internacional de Alto QI) e recentemente representou o Ceará no quadro “Pequenos Gênios”, no “Domingão do Huck”, na TV Globo.

Na participação do programa, JP compôs um time com mais dois colegas com alto Quociente de Inteligência (QI) e enfrentou outro trio gênios com quetões de matemática, memorização e soletração. O desafio terminou com trio adversário vencedor e o respeito mútuo entre os competidores.

Leia Também | Após Domingão, cearense de 10 anos passa em vestibular da Unifor



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Foi uma experiência muito boa, onde pude conhecer outras crianças parecidas comigo. O que mais gostei de tudo foi os amigos que fiz e a possibilidade de mostrar as altas habilidades e superdotação em rede nacional, assim dando mais visibilidade a essas pessoas. Foi muito difícil, todas as crianças são excelentes e com um nível muito alto. Às vezes, o que faz a diferença para a vitória é uma estratégia mais eficaz, um melhor controle emocional… Todos são realmente muito bons”, diz João Pedro em entrevista ao O POVO.

Habilidades especiais

Antes do Brasil, foi a mãe Sarah Umbelina que percebeu que o filho tinha habilidades especiais. Por exemplo, com um ano de nascido, ele já dominava as telas dos dispositivos eletrônicos.

“Eu percebi que o desenvolvimento dele era atípico. Às vezes muito precoce para algumas coisas, às vezes mais atrasado para outras. Mas, próximo a um ano, eu vi uma habilidade muito grande nele na questão de mexer com eletrônicos. Ele já mexia em tudo. Ele já procurava no YouTube. Aos dois anos, eu percebi que ele já lia tudo e escrevia tudo e daí para frente foi só ‘decolando’. Desde pequenininho, eu percebi que ele era uma criança diferente”, relata a mãe Sarah.

“Decolando”, assim como define a mãe, ele não parou. Com voz de criança e a desenvoltura, ele é influenciador da educação. Nas redes sociais, JP Das Galáxias promove aulas gratuitas de matemática avançada. Os conteúdos variam desde funções logarítmicas até as equações mais complexas. No YouTube, o pequeno influenciador cumprimenta os inscritos com um “Fala, galera” animado, com cabelo colorido e óculos marcantes, explica os mais complexos conteúdos em uma lousa branca fixada em uma parede que imita uma galáxia.

"Me adotam como mascote da turma"

JP das Galáxias dando aula no Youtube Crédito: Arquivo pessoal

Apesar de já dar suas aulas, João também é aluno. Estudante bolsista do Colégio Farias Brito, em Fortaleza, JP faz o 6º ano do ensino fundamental pela manhã - que, segundo a mãe, faz para seguir os critérios do Ministério da Educação. No período da tarde, ele também compõe as turmas preparatórias para os vestibulares do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Instituto Militar de Engenharia (IME).

“Tenho muitos colegas, principalmente nas turmas de atividades extraclasse, como da turma ITA/IME. Os colegas mais velhos das turmas avançadas sempre me adotam como mascote da turma”, revela JP. Ao ser questionado se sempre tirava dez nas provas, respondeu: “Na maioria das vezes sim. Às vezes um pouco menos, mas nunca nota baixa”, conta.

As altas habilidades não se resumem apenas a resolução de algoritmos. Além da prática de judô desde os dois anos, a dedicação ao estilo e ao modo de vestir não passam despercebidos. O menino que já teve cabelo roxo, verde e rosa, aposta no corte samurai e em roupas coloridas.

“Ele era mais reprimido. Acho que por a gente ser militar. Talvez tivesse essa vontade, mas ainda não tinha aflorado, né? Aos poucos ele foi pedindo para pintar o cabelo e começou a usar algumas roupas minhas. Foi realmente assumindo a personalidade dele. E aí pronto, assumiu mesmo a forma como ele gostaria de se vestir, de pintar o cabelo, de se expressar e hoje é uma grande marca dele. Uma coisa dele mesmo. Ele gosta muito do colorido. Ele não pegou ninguém para se inspirar”, conta a mãe.

Desromantizar e aprender

A capacidade de ser diferente e possuir QI alto são questões tratadas com seriedade por JP. Segundo ele, é preciso desromantizar a realidade se um “superdotado”.

“A grande maioria pensa que altas habilidades ou superdotação é apenas ser muito bom em alguma área, mas junto com as coisas positivas vem um caminhão de desafios também. As crianças e as famílias lutam diariamente para que seus AH/SD tenham o suporte necessário. As altas habilidades ainda são muito romantizadas no Brasil, mas a verdade é que uma participação em um programa assim é só a ponta do iceberg. Existe uma vida de lutas e dedicação por trás de cada criança”, defende o garoto.

Aprovado em administração aos 10 anos no último vestibular da Universidade de Fortaleza, JP confessa o desejo para o qual tem estudado todos os dias. “Serei engenheiro aeroespacial, pretendo cursar no ITA. Amo dar aula, pretendo ser professor também”, revela.



Onde encontrar JP das Galáxias

Leia Mais Barbie cearense: boneca influenciadora come cuscuz e curte praia

João Donato: cearense Fausto Nilo relembra amizade e parcerias

Estilista cearense estreia na Casa de Criadores em São Paulo

Estilista cearense participa de nova coleção de moda da C&A

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui