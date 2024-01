Uece abre vagas para curso de preparação para vestibulares

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abre vagas para o cursinho de preparação para os vestibulares, podendo se matricular estudantes que cursem ou já tenham concluído o ensino médio e demais interessados que querem fazer ensino superior. As matriculas para o UeceVest podem ser feitas até o próximo dia 19 de janeiro. Os estudantes receberão apostilas e terão direito a carteira de estudante. A previsão é que as aulas aconteçam no formato presencial.

Há duas modalidades para o cursinho. A modalidade Intensivão possui duração de quatro meses, com aulas específicas de cada área também incluídas. Essa categoria é indicada para os que pretendem prestar vestibular no meio do ano. É ofertado também o cursinho Extensivo com duração de nove meses, indicado para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou prestar vestibular no fim de 2024.

As matrículas são realizadas com a primeira etapa online e a segunda etapa com a entrega da cópia de todas as documentações na secretaria do curso. Depois da inscrição paga, o estudante deverá comparecer ao UeceVest portando toda a documentação pedida para finalizar sua inscrição.