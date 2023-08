Astrônoma mirim Nicolinha recebe prêmio internacional de crianças prodígio

A astrônoma mirim Nicole Oliveira, 10, conhecida como Nicolinha, recebeu o prêmio International Star Kids Awards, plataforma global que celebra e homenageia “talentos excepcionais” de crianças pelo mundo, na categoria Astronomia Mundial.

Alagoana residente em Fortaleza, Nicole é a astrônoma mais jovem do mundo e é responsável pela identificação de 42 asteroides em programa da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa).

"Esse prêmio é muito importante para mim, porque além de ser um reconhecimento do meu trabalho na astronomia, eu posso inspirar mais crianças a gostarem dessa área de ciências", comemora Nicole em entrevista ao O POVO. "Os meus objetivos daqui para frente são continuar estudando e me dedicando para que eu possa repassar os meus conhecimentos para mais pessoas", diz.

Ela aproveitou para contar que retomou o projeto "Telescópio na Praça". "Eu levo o meu telescópio para as praças para as pessoas conseguirem ver os planetas e a lua. Aí eu posso explicar um pouquinho do que eu sei de astronomia para elas", explica. O projeto ocorre nas noites de lua cheia. Para saber quando e onde Nicolinha levará o telescópio, basta acompanhar o Instagram da astrônoma.

A astrônoma é embaixadora do Planetário Rubens de Azevedo, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, e fundadora do clube de ciências online "Nicolinha & Kids" e do projeto social "Telescópio na Praça". Em 2022, ela contou ao O POVO+ sobre o sonho de ser engenheira espacial “para levar foguetes ao espaço”, “além de fazer com que todas as crianças do Brasil tenham acesso à ciência e à tecnologia”.