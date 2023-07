Após Domingão, cearense de 10 anos passa em vestibular da Unifor

Com participação recente nos "Pequenos Gênios", da Globo, João Pedro Araújo, 10, foi aprovado no vestibular da Unifor

O pequeno gênio João Pedro Araújo, 10, passou no vestibular na Universidade de Fortaleza (Unifor) para a graduação em Administração. A informação foi divulgada pela mãe, Sarah Umbelina, na manhã desta quinta-feira, 13.

Segunda a mãe, o menino não pretende cursar a faculdade agora. “Eu tinha dito para ele, mas a gente só tinha recebido e-mails. Ele disse que só ia acreditar vendo a certidão. Como demorou uns dias pra sair, acho que ele tá nem aí. Ele é muito tranquilo. Não pretende fazer agora, foi só um teste para ganhar experiência”, comentou Sarah.

João Pedro, mais conhecido como “JP das Galáxias”, é estudante do 6º ano do ensino fundamental no colégio Farias Brito, em Fortaleza. Pela tarde, o garoto emenda a rotina de estudos com aulas preparatórias para vestibulares como o do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 10 anos, o pequeno também produz conteúdo para as redes sociais com aulas de Cálculo I e II, matérias vistas somente na universidade.

Participação "Pequenos Gênios"

JP, também é conhecido por sua participação no programa “Domingão com Huck”, no quadro “Pequenos Gênios”. Com cabelo roxo e roupa de cientista, o caucaiense respondeu a cálculos matemáticos em segundos e chamou atenção na tela da TV .

“A grande maioria pensa que Altas Habilidades/Super Dotação é apenas ser muito bom em alguma área, mas junto com as coisas positivas vem um caminhão de desafios também. As crianças e as famílias lutam diariamente para que seus AH/SD tenham o suporte necessário. As Altas Habilidades ainda são muito romantizadas no Brasil, mas a verdade é que uma participação em um programa assim é só a ponta do iceberg, existe uma vida de lutas e dedicação por trás de cada criança”, disse JP em publicação nas redes sociais.

No episódio, JP integrou a equipe Trigênios. A equipe de pequenos gênios vencedora foi Alpha Crucis, com 130 pontos, contra 111 da equipe de JP.

Leia Mais Dia do Rock: gênero é o terceiro mais ouvido do Brasil em 2023

Com Seu Jorge, trailer de série sobre Anderson Silva é lançado

Vila das Artes abre inscrições para V Jornada de Teatro & Educação

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui