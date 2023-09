Homem é preso por agredir a mãe em Poranga

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), prendeu um homem suspeito do crime de violência doméstica contra a própria mãe no município de Poranga, a 359,6 km de Fortaleza. A captura aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 27.

De acordo com as informações apuradas pelos agentes, o suspeito estaria alcoolizado e teria agredido sua mãe, de 50 anos de idade, em uma residência no bairro Betânia. Com o chamado, os militares foram ao local e viram que os móveis também foram danificados.