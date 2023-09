Homem com registro de CAC é preso suspeito de ceder e ocultar armas para grupo criminoso em Caucaia

Agentes encontraram munições, colete balístico e outros materiais ilícitos na residência do suspeito. Uma das armas registradas não foi localizada no imóvel

Um homem de 37 anos, com registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), foi preso em flagrante, nessa segunda-feira, 27, suspeito de ceder e ocultar armas para um grupo criminoso de Caucaia.

A prisão aconteceu em uma ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) com o Ministério Público do Ceará (MPCE), que cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no bairro Jurema.