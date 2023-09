Operação resulta em R$ 2 milhões em multa por desmatamento no Ceará

Realizada nacionalmente, a operação é coordenada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) e executada por unidades do MP brasileiro em 17 estados da federação

A Operação Mata Atlântica em Pé encerrou a edição 2023 na última sexta-feira, 22, no Ceará. A fiscalização foi realizada em 11 municípios, sendo eles Acaraú, Amontada, Camocim, Cruz, Itapipoca, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Tianguá, Trairi, Paracuru e Paraipaba.



Ocorrida de 18 a 22 de setembro, teve a participação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e da Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Realizada nacionalmente, a operação é coordenada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) e executada por unidades do MP brasileiro em 17 estados da federação, contando com o apoio de policiais e órgãos de fiscalização ambiental que atuam no combate ao desmatamento e na recuperação de áreas degradadas no bioma.