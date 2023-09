Vítimas de abuso sexual são resgatadas em Canindé; homem é preso

Além do acusado, outro homem está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) por envolvimento no crime.

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira, 27, suspeito de estuprar crianças e adolescentes no município de Canindé , a cerca de 121 km de Fortaleza . Além dos abusos, o homem também é acusado de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil na internet. Três vítimas dos crimes foram identificadas resgatadas até o momento.

As investigações começaram a partir de denúncias encaminhadas à Polícia pela Organização Não Governamental (ONG) estadunidense, National Center for Missing and Exploited Children (Nmec), sigla que em português significa “Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas”.

As investigações resultaram na emissão de um mandado de prisão e dois de busca e apreensão, expedidos pela 23ª Vara Federal e cumpridos pela PF na manhã de hoje.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e disponibilização de mídias envolvendo criança ou adolescente. Juntas, as penas podem chegar a até 33 anos de prisão.

Segundo a PF, as investigações vão continuar a partir da análise do material apreendido.