Motorista é preso em Sobral suspeito de receptação de veículo roubado

Um homem de 39 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde dessa terça-feira, 26, suspeito de receptação de veículo roubado. A ação aconteceu no município de Sobral, a 243 km de Fortaleza, onde o motorista foi identificado dirigindo um carro roubado em dezembro de 2021, na Capital.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um trecho da BR-222 que cruza o município. Após consulta no sistema, os agentes encontraram indicadores do carro roubado no modelo Renault/Logan que o homem dirigia.