Após tentativas de motim, 149 presos são encaminhados a delegacia em Itaitinga

Nesta quarta-feira, 27, 149 presos da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP-Itaitinga 4), na Região Metropolitana de Fortaleza, foram encaminhados à delegacia suspeitos de participação em atos de desordem em protesto pela retorno do diretor do presídio, que havia sido afastado por 90 dias após denúncias de tortura.



Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), houve confronto entre presos e policiais penais e nove detentos precisaram de assistência médica devido a ferimentos leves.



O clima é tenso na unidade desde a manhã de terça-feira, quando o diretor voltou ao cargo. Desde então, os presos têm batido nas grades e tentado rebelar-se em todas as alas da unidade.