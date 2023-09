Acusado de cinco homicídios e sequestro é preso pela Polícia Federal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO), liderada pela Polícia Federal (PF), encontrou no momento da prisão uma pistola calibre 9 milímetros, 24 munições e três carregadores.

Um homem acusado de cinco homicídios e sequestro, nas cidades de Ubajara e Tianguá, foi preso na tarde desta segunda-feira, 25, no bairro Canindezinho, em Fortaleza .

Contra o homem, que não teve a identidade revelada, constava um mandado de prisão preventiva e aberto, expedido pela Vara da Comarca de Ubajara.

Além do cumprimento do mandado, o preso também foi autuado por posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal e colocado à disposição do Judiciário.

De acordo com nota divulgada pela PF, "as investigações continuam para apurar os demais envolvidos no crime flagrado".