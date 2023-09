Chacina do Curió: Estado prevê indenização de até R$ 150 mil para famílias

O governador Elmano de Freitas (PT) enviou, nesta segunda-feira, 25, à Assembleia Legislativa do Estado (Alece) projeto de lei que prevê indenização às famílias das vítimas e a sobreviventes da Chacina da Grande Messejana, o assassinato de 11 pessoas na madrugada do dia 12 de novembro de 2015 — ainda houve sete vítimas sobreviventes.



O texto prevê o pagamento de R$ 150 mil às famílias do mortos, R$ 80 mil para vítimas sobreviventes e R$ 30 mil para as vítimas de tortura psicológica. Além disso, seriam pagos pensões para viúvo(a) e filho(a) das vítimas no valor de 2/3 do salário mínimo até o ano em que os mortos completariam 65 anos.



Para os pais e mãe das vítimas, é oferecido 2/3 do salário mínimo até a data em que vítima completaria 25 anos e 1/3 do salário mínimo após esse momento, sendo que o pagamento seria feito até o ano em que a vítima completaria 65 anos se estivesse viva.