Ceará segue registrando altas temperaturas, com máxima de 37 °C

Com tempo estável no Ceará pelos próximos dias, o Estado registrou altas temperaturas nessa quarta-feira, 24. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Destes municípios, dois estão entre as cidades com maiores temperaturas no Ceará em 2023. Em janeiro, Jaguaribe registrou máxima de 39,7 °C, enquanto Barro chegou a 39,1 °C. O recorde do Estado, porém, fica com Barbalha, no Cariri, que chegou a 43,2 °C em março deste ano.

Funceme prevê calor e tempo seco no Ceará

A Fundação indica que a situação deve se manter estável pelo menos até a sexta-feira, 25. Além de quente, o período deve ser de tempo seco no Estado.

A umidade relativa do ar esperada para as macrorregiões mencionadas está entre 20 e 35%. A exceção é o Litoral Norte, que deve registrar valores próximos a 50%.

Existe, porém, a possibilidade de condições mais amenas na região próxima à Capital. Segundo a Funceme, pode haver chuva no Litoral de Fortaleza, entre hoje e sexta-feira, sempre no período da manhã.

Por fim, ventos intensos também colaboram para amenizar a sensação de calor. A Fundação indica velocidades máximas entre 45 e 60 km/h para o deslocamento de ar, no litoral cearense e nas regiões de serra do Estado.

