Quatro meses após a quadra chuvosa, Ceará tem açude com capacidade máxima

Quatro meses após o fim do quadra chuvosa, o Ceará ainda tem um açude sangrando: o reservatório de Germinal, localizado no município de Pacoti, a 93,5 km de Fortaleza. No mesmo período do ano passado, oito reservatórios estavam com volume máximo. Os dados são do Portal Hidrológico da Fundação Cearense de Metodologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em abril deste ano, no entanto, o Estado chegou a ter 48 açudes com volume máximo. Mais do que o dobro de 2022, quando 20 açudes verteram. Veja o gráfico com o comparativo dos volumes: