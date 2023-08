Ação da Semace e do Ibama solta mais de 50 animais em Itapajé

Uma ação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou, nesta terça-feira, 22, a libertação de 53 animais silvestres. Os bichos estavam localizados na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mãe da Lua, situada no município de Itapajé, a 128,6 km de Fortaleza.

Os animais que estavam na reserva foram provenientes de fiscalizações, apreensões e doações voluntárias.

De domínio privado, as RPPNs são unidades de conservação (UC) que tem como objetivo conservar a diversidade biológica — a titularidade do imóvel não atinge o titular do imóvel. Aqueles que possuem propriedades rurais ou urbanas suscetíveis a receber animais podem solicitar a criação dessas áreas — para tanto, é necessário que amostras de áreas com bom grau de preservação sejam exibidas.