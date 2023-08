Violência contra pessoas com deficiência e capacitismo são temas debate em Fortaleza

Evento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania organizou o Diálogo transversal sobre o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limites II e a Oficina Participativa do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência

O Ceará recebeu, nesta quarta-feira, 23, o Diálogo transversal sobre o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limites II e a Oficina Participativa do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência. A iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará, tem como objetivo promover os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de pessoas com deficiência (PCDs).

As atividades ocorreram em uma plenária na Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Ceará (OAB-CE), em Fortaleza. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do MDHC, Anna Paula Feminella, explica que a primeira edição do projeto ocorreu em 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Agora, a nova edição busca atualizar o Plano.

“Estamos passando em vários estados para conversar com a população, com os gestores públicos das prefeituras e dos estados, para elaborar esse plano e conseguir desenvolver aquilo que não temos ainda para a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. É pensar na acessibilidade, na oportunidade de políticas públicas efetivas e inclusivas, garantindo direitos fundamentais a essas pessoas”, afirma.