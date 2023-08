IFCE abre mais 500 vagas para o Sisu 2023.2 em 13 municípios

Para as inscrições - que ocorrem de forma online e podem ser acessadas por aqui - não é feita a cobrança de taxa. É necessário apresentar a documentação exigida no campus para o qual esteja sendo pleiteada a vaga.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu mais de 500 vagas em cursos de graduação para o semestre 2023.2. As inscrições seguem até a próxima segunda-feira, 28 de agosto, e ocorrem de forma online. Há oportunidades em áreas como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Mecânica, Física, Letras Português/Inglês, Matemática e várias outras.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa e levará em conta as notas obtidas em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

A instituição reserva 50% do total das vagas ofertadas por curso/turno/campus para egressos de escolas públicas (EEP). Dentro deste percentual, metade das vagas terá reserva para quem possua renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, sendo a outra metade reservada para os demais oriundos de escola pública, independente de renda.

Dentro do total de vagas reservadas, tanto para pessoa EEP com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita quanto para estudantes de escola pública independente de renda, haverá uma nova subdivisão para a qual será aplicado um percentual de reserva de vagas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas, além de pessoas com deficiência (PcD) e pessoa NÃO autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e pessoas com deficiência.

Serviço:

IFCE oferta mais 500 vagas para o Sisu 2023.2

Confira página do processo seletivo.

Leia o edital completo.