UFC: Consuni cria Pró-Reitoria de Cultura e aprova refiliação à Andifes

Conselho Universitário (Consune) da UFC realizou primeira sessão ordinária na nova gestão nesta quarta-feira, 23/08/2023 Crédito: Viktor Braga/UFC

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará (UFC) se reuniu na tarde, ontem, em sua primeira sessão ordinária na nova gestão. Dentre as principais pautas discutidas, estão a aprovação do nome de oito pró-reitores, a criação da Pró-Reitoria de Cultura (Procult) e a refiliação da UFC à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). O novo reitor da universidade, professor Custódio Almeida, e a nova vice-reitora, professora Diana Azevedo, iniciaram o mandato do período 2023–2027 nessa segunda-feira, 21. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eles deram início ao exercício do gestão, oficialmente, no último domingo, 20, conforme decreto de nomeação publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 3 de agosto, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo Diana, a reunião permitiu "estabelecer as bases necessárias para os trabalhos que já se iniciaram das pró-reitorias". Segundo ela, o ponto alto do encontro foi a aprovação por unanimidade e com aclamação do retorno da UFC à Andifes. "O sentimento geral é de muita esperança e muita alegria por começar essa gestão", disse. A primeira pauta da reunião foi a aprovação da lista de pró-reitores nomeados pelo reitor: José de Paula Barros Neto (Relações Interinstitucionais); Bruno Anderson Matias da Rocha (Assistência Estudantil); Bernadete de Souza Porto (Extensão); Marilene Feitosa Soares (Gestão de Pessoas); Davi Romero de Vasconcelos (Graduação); Regina Célia Monteiro de Paula (Pesquisa e Pós-Graduação) e João Guilherme Nogueira Matias (Planejamento e Administração). Após serem referendados, o reitor deu posse a todos os pró-reitores, tornando-os conselheiros efetivos. Em seguida, foi aprovada por unanimidade a criação da Pró-Reitoria de Cultura (Procult) seguindo a tendência nacional, na qual a cultura volta à pauta pública. O nome do professor Sandro Thomaz Gouveia para o cargo de Pró-Reitor de Cultura foi acatado pelo conselho sem objeções. "Com a pró-reitoria, a universidade vai conseguir sistematizar um viés que ela já tinha com os equipamentos culturais. Nosso reitor Custódio traz a pró-reitoria nessa perspectiva. A gente consegue, com isso, ampliar essa ação com a interiorização, a busca de trazer os saberes populares para a universidade", afirma Sandro. A última pauta discutida foi a refiliação da UFC à Andifes, aprovada pelos conselheiros. A Universidade havia deixado a entidade em julho de 2021, em decisão sem chancela dos conselhos superiores. Custódio criticou a saída, que, segundo ele, "culminou em isolamento político".

"Já conseguimos nesse período de transição recursos que vão nos ajudar a começar muito bem. Obras, por exemplo a residência estudantil do Benfica, que está parada há muitos anos e vai ser retomada. A central analítica do Campus do Pici, que vai ser concluído o novo prédio", avalia o novo reitor da UFC. No Interior, ele cita a conclusão de prédio que vai obrigar quatro cursos em Sobral; entrega de teatro em Itapajé; além de bloco de laboratórios, restaurante, quadra esportiva e biblioteca em Crateús. "É um início promissor e a gente espera que a recomposição do orçamento das universidades nos ajude a resolver problemas de infraestrutura, renovar o nosso parque de computadores, projetores, microscópios. A gente quer dar melhores condições para que a nossa universidade trabalhe, porque a competência existe, a disposição existe", prospecta Custódio.