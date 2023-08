Terapeuta britânica está no Ceará para falar sobre saúde mental

A palestra será ministrada por Jane Boland, terapeuta ocupacional do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e instrutora mundial em palestras sobre saúde mental

A palestra, realizada por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), do programa Vidas Preservadas e com o apoio da Escola Superior do MPCE, será conduzida pela terapeuta ocupacional Jane Boland que trabalha na avaliação e tratamento de transtornos mentais do Serviço de Saúde do Reino Unido.

O objetivo da apresentação é ampliar o debate com foco em saúde mental e prevenção ao suicídio. A fala da profissional será traduzida para o português e para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e poderá ser acompanhada de forma virtual pela plataforma Microsoft Teams e presencialmente no auditório dos Centros de Apoio Operacional, localizado no bairro Dionísio Torres.



O evento é aberto ao público e para participar, basta se inscrever pela plataforma de cursos do Ceaf. A tradução e mediação da palestra é de responsabilidade de Carla Maria Barreto, oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e integrante da comissão Corrente da Vida do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará (Sindojus-CE) e de Edir Paixão, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e mestre em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará (UFC).



Veja a programação do Evento



14 horas – Abertura: Dra. Ana Karine Serra Leopércio (Promotora de Justiça e coordenadora do Programa Vidas Preservadas – Caosaúde);

14h15min – Exposição: “Safety Planning for Suicide Prevention – Planejamento de Segurança em Prevenção de Suicídios”;

15h45min – Intervalo;

16 horas – Retorno à exposição.

16h45min – Debates;

17 horas – Encerramento.

Serviço



Palestra “Safety Planning for Suicide Prevention – Planejamento de Segurança em Prevenção de Suicídios”



Data: 23 de agosto de 2023

Local: Auditório dos Centros de Apoio Operacional, localizado na Av. Antônio Sales, bairro Dionísio Torres, nº 1740.

Plataforma: Microsoft Teams

Carga horária: 3h

Inscrições: https://cursos.mpce.mp.br/