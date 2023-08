Ceará recebe mais três Casas da Mulher Brasileira após retorno da política pública federal

A paralisação da política ocorreu com a troca de governos nos últimos sete anos. Em março de 2023, um novo decreto federal marcou o retorno do programa Mulher, Viver sem Violência

Após sete anos da construção da Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza , o Ceará deverá receber mais três equipamentos nas cidades de Limoeiro do Norte, Itapipoca e São Benedito. O investimento de R$ 24 milhões liberado pelo governo federal foi anunciado pela ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves; e pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, nesta segunda-feira, 21.

As novas construções marcam o retorno da política pública federal de apoio à mulher vítima de violência doméstica. Introduzida em 2013, por meio do programa “Mulher, Viver sem Violência”, a Casa da Mulher Brasileira deveria ser inaugurada em todas as 27 capitais do Brasil. No entanto, com as mudanças de governo, o projeto foi abandonado.

O programa foi retomado em 2023. Além das três novas Casas no Ceará, outras 37 serão instaladas em outros estados. O valor direcionado para essa ação é de R$ 344 milhões. Segundo a ministra Aparecida Gonçalves, apenas sete equipamentos desse tipo foram construídos no País, sendo um deles em Fortaleza.

Na Capital, a inauguração da Casa ocorreu em 2018, mesmo estando construída desde 2016. Segundo o governo do Ceará, a estrutura foi entregue, mas a verba federal prometida para os equipamentos eletrônicos e móveis não foi repassada.

O impasse entre governo Estadual e Federal foi resolvido apenas após integrantes de movimentos sociais em defesa das mulheres ocuparem o prédio vazio por seis dias em março de 2018. Na ocasião, o ex-governador Camilo Santana se comprometeu a assumir o restante dos gastos e inaugurar o equipamento.

Com a paralisação do programa federal, o Ceará tomou como exemplo o modelo da Casa da Mulher Brasileira e iniciou a implementação de Casas da Mulher Cearense, com orçamento estadual. Em 2022, foram inauguradas sedes em Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. Outras três, em Tauá, Iguatu e Crateús, estão em construção.

São Benedito, no Interior, também se inspirou no modelo e foi a primeira cidade do Brasil a criar uma Casa da Mulher com recursos municipais, em 2021. Em junho de 2023, Ibiapina foi outra cidade que seguiu o estilo de equipamento para atender mulheres vítimas de violência.