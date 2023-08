Interior do Ceará terá temperaturas máximas de 37ºC até sexta, 25

Com tempo estável e diminuição da umidade do ar, o Ceará deve seguir com temperaturas de 37ºC durante a tarde nas macrorregiões do Jaguaribe, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Litoral Norte. As máximas devem seguir até esta sexta-feira, 25.

Quatro meses após a quadra chuvosa, Ceará tem açude com capacidade máxima; CONFIRA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência é que as condições permaneçam estáveis, com o céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, mas com chances de chuvas isoladas e passageiras no Litoral de Fortaleza pela manhã.