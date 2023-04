Mais quatro cidades cearenses recebem verbas para Defesa Civil

Repasses do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional financiarão ações de reconstrução e assistência social após fortes chuvas nos municípios

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) anunciou nessa terça-feira, 4 a liberação de quase R$ 2 milhões para Defesa Civil em quatro municípios cearenses. A portaria autorizando o repasse de verba foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda na terça-feira.

Ao todo, é R$ 1,88 milhão, dividido em dois repasses. O primeiro, de R$ 1,7 milhão, é destinado à cidade de Barbalha, no Cariri. O dinheiro deve custear a reconstrução do canal do Riacho do Ouro e reparos na avenida Costa Cavalcante. O Cariri apresenta precipitações intensas desde a pré-quadra chuvosa.

Outros R$ 180 mil foram enviados ao Governo do Estado. A verba será destinada à compra de combustível para caminhões-pipa atendendo as cidades de Choró, Monsenhor Tabosa e Pedra Branca. Nesses casos, o apoio se deve à estiagem que atinge os municípios.

Outras cidades cearenses afetadas pela seca receberam verbas do MIDR para ações de Defesa Civil. Desde o começo do ano, R$ 324 mil já haviam sido destinados.

Nessa terça-feira, 4, Uruburetama, no Vale do Curu, teve a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. O órgão, vinculado ao MIDR, é responsável por avaliar os danos causados a moradores e estruturas de cada município e autorizar o repasse de verbas para assistência social e reconstrução.

Atualmente, 38 municípios cearenses foram reconhecidos em situação de emergência pela Defesa Civil nacional. Destes, 20 passam por estiagem, 11 estão em seca, e seis sofrem chuvas intensas. Itapipoca tem dois reconhecimentos, um por estiagem e outro por chuvas intensas.

