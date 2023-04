Quinta-feira, 6, será ponto facultativo para servidores do Estado

Decreto determinando ponto facultativo foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa segunda-feira, 3; serviços essenciais terão funcionamento normal

A próxima quinta-feira, 6 de abril, será ponto facultativo para servidores públicos estaduais do Ceará. O decreto determinando o expediente opcional foi publicado nessa segunda-feira, 3, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A data faz parte das celebrações da Semana Santa, mas, ao contrário da sexta-feira, 7, não é considerada feriado. Deste modo, cabe à administração pública e às empresas determinarem se haverá ou não expediente neste dia.

Com o decreto, passa a ser opcional, para os servidores estaduais, a presença ao trabalho na quinta-feira. Serviços essenciais, como saúde e segurança, porém, funcionam normalmente. Estão inclusos nesta categoria consultas e exames eletivos já agendados para o dia 6 e os postos de coleta de sangue do Hemoce.

O Sistema de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também terá funcionamento normal para os procedimentos agendados na data. Por fim, os equipamentos culturais do Estado seguem com programação regular.

