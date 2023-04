Ararendá tem maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão

Pelo menos 136 municípios do Ceará registraram chuvas, e a tendência é que elas continuem pelos próximos dias. Confira a previsão do tempo no Estado

O município de Ararendá, a 346.5 km de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade registrou 93.5 milímetros (mm) de chuva no período das 7 horas de segunda-feira, 3, às 7 horas desta terça-feira, 4.

No mesmo período, pelo menos 136 municípios do Ceará registraram chuvas, e a tendência é que elas continuem pelos próximos dias.

Depois de Ararendá, Boa Viagem registrou o maior índice pluviométrico, com 84 mm, seguido por Morada Nova, com 83 mm, e Cariús, com 79 mm.

Maiores chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Funceme:

1 - Ararendá (Posto: ARARENDA): 93.5 mm

2 - Boa Viagem (Posto: PIEDADE): 84 mm

3 - Morada Nova (Posto: BOA AGUA): 83 mm

4 - Cariús (Posto: CARIUS): 79 mm

5 - Ipueiras (Posto: AMERICA): 77 mm

6 - Boa Viagem (Posto: AÇUDE VIEIRAO): 77 mm

7 - Hidrolândia (Posto: BETANIA): 76 mm

8 - Massapê (Posto: GAMELEIRA): 75 mm

9 - Monsenhor Tabosa (Posto: MONSENHOR TABOSA): 73 mm

10 - Viçosa Do Ceará (Posto: MANHOSO): 72 mm

Ceará registra chuvas em 136 municípios; veja previsão para os próximos dias:

De acordo com a previsão da Funceme, todas as regiões do Ceará seguem com condição de chuva para entre esta terça-feira, 4, e quinta-feira, 6, devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que favorece o desenvolvimento de nuvens favoráveis a chuvas, principalmente nas macrorregiões mais ao norte do Estado.

A instituição ainda adiciona que, no Interior, há chance de chuvas de forte intensidade por conta da interação dos ventos com o relevo, calor e umidade do local.

