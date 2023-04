Corpo de jovem que estava desaparecido após tentar atravessar rio é encontrado em Graça

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

João Evangelista Bezerra Alcântara, de 21 anos, desapareceu na tarde de domingo, 2, após ser arrastado pela correnteza do rio Urubu

Foi encontrado por volta das 11h30min da manhã desta terça-feira, 4, o corpo do jovem que estava desaparecido há dois dias após ser arrastado pela correnteza do rio Urubu, em Graça (Sertão de Sobral). João Evangelista Bezerra Alcântara, de 21 anos, foi encontrado há cerca de três quilômetros da passagem molhada a qual tentou atravessar por volta das 17h30min do domingo, 2.

As informações são do Corpo de Bombeiros. Ainda conforme relatório elaborado pelos militares que atenderam a ocorrência, o corpo do jovem foi encontrado preso a uma tronqueira de bambu, já na localidade de Taquari. Testemunhas afirmaram aos Bombeiros que o jovem havia ingerido álcool.

O corpo foi resgatado pela Guarnição do Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, composta pelo tenente Crispim. cabo Maurício e os soldados Eduardo e Lourenço. Em seguida, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Graça resguardaram o local até a chegada da Perícia Forense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará: 8 trechos de rodovias estaduais estão bloqueados e 3 pontos são liberados

Ararendá tem maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão

Prevenção de afogamentos: veja cuidados durante banho em água doce

Tags