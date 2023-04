Homicídios caem em 25% em Fortaleza no primeiro trimestre

Em Fortaleza, Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) tiveram redução de 25,3% no primeiro trimestre de 2023, segundo dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No período, o indicador também reduziu 3,4% no Estado.



Entre janeiro e março de 2023, o Ceará teve 728 homicídios registrados. Apesar das retrações, o mês de março apresentou um aumento no número de ocorrências, registrando 228 casos, um a mais do que março de 2022. O número contabiliza ocorrências como homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte, feminicídios e latrocínios.



Já a Capital registrou, nestes meses, 168 ocorrências como estas, 57 a menos do que o número de casos do mesmo período do ano passado. Em 2022, a Região Metropolitana teve a maior queda do Estado no número de CVLIs, com diminuição de 14,3%, seguida do interior Sul, com diminuição de 11,5%.

O secretário Samuel Elânio atribui a redução dos CVLIs no primeiro trimestre de 2023 em Fortaleza e no Ceará, "bem como o melhor resultado de redução em todo o Estado, nos últimos nove meses", ao trabalho integrado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Supesp.

"Tudo isso tem mostrado que estamos no caminho certo para cada vez mais buscarmos a redução dos índices de CVLI e de CVP (Crimes Violentos contra o Patrimônio), bem como trazer mais tranquilidade e sensação de segurança para a população”, afirmou o titular da SSPDS.



