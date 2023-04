Ceará: 8 trechos de rodovias estaduais estão bloqueados e 3 pontos são liberados

Quatro trechos de rodovias estaduais do Ceará estão totalmente bloqueados nesta terça-feira, 4, em razão das fortes chuvas das últimas semanas. De acordo com o Boletim de Trafegabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), outros quatro pontos estão parcialmente bloqueados e três estão liberados, mas demandam atenção.

No Litoral Oeste e Vale do Curu, a CE-240 está liberada nos dois sentidos, mas demanda certa atenção dos condutores. O ponto foi afetado pelo extravasamento de uma barragem da região no dia 22 de março. A recomendação da SOP é que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao passarem pelo local. A via está devidamente sinalizada.

Na mesma região, a CE-242, que liga Uruburetama a Itapajé, foi bloqueada de forma preventiva após um diagnóstico que apontava um novo risco de rompimento. A SOP iniciou o trabalho de recuperação nesta segunda-feira, 3.

Na região de Crateús, apenas um trecho está apresentando problemas. A CE-265, na Serra da Poranga, está parcialmente bloqueada após deslizamentos que inundaram parte da rodovia de lama. A SOP sinalizou a via na manhã desta terça-feira, 4, e o processo de limpeza deve seguir até quinta-feira, 6.

A CE-321, na Serra de Ibiapaba, está parcialmente bloqueada por causa de deslizamentos de rochas em trecho da rodovia. Em outro ponto da mesma via, também foi detectado um deslizamento de encosta. Os trechos foram sinalizados.

Na mesma região, a CE-311 está liberada, mas existe risco de deslizamento. Por isso, a SOP recomenda que a população evite o trajeto enquanto as chuvas estiverem fortes.

A região do Maciço de Baturité também apresenta apenas um ponto problemático. A CE- 464 está totalmente bloqueada após se romper neste último sábado, 1º, devido ao extravasamento de uma barragem. Por conta da correnteza e do volume de água, equipes da SOP só puderam iniciar os trabalhos de recomendação nesta terça-feira, 4.

No Sertão Central, a CE-168, que liga Boa Viagem a Pedra Branca, tem um bloqueio parcial por conta de um deslizamento de barreira. Um trecho da CE-166, localizada entre Senador Pompeu e Piquet Carneiro, também apresenta um bloqueio por conta das fortes chuvas na região.

A CE-393, em Rosário, no distrito de Milagres, também se encontra totalmente bloqueada, pois registra ponto de alagamento.

Como está o trânsito das rodovias do Ceará? Veja boletim de terça, 4 de abril (04/04/2023)

BLOQUEIO TOTAL

CE-243: trecho que liga Uruburetama a Itapajé;

CE-464: trecho do distrito de Vazantes, em Aracoiaba, no Maciço de Baturité;

CE-384: trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba, na região do Cariri;

CE-393: trecho em Rosário, no distrito de Milagres, na região do Cariri.

BLOQUEIO PARCIAL

CE-265: trecho da Serra da Poranga, na região de Crateús;

CE-168: trecho que liga Boa Viagem a Pedra Branca, no Sertão Central;

CE-166: trecho entre Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Sertão Central;

CE-166: trecho entre Santana do Cariri a Nova Olinda, na região do Cariri.

LIBERAÇÃO

CE-240: trecho em Miraíma. A rodovia está liberada nos dois sentidos mas demanda atenção dos condutores.

ATENÇÃO

CE-321: trecho de São Benedito à localidade de Lapa, na Serra da Ibiapaba;

CE-311: trecho que liga Viçosa do Ceará a Santa Terezinha, na Serra da Ibiapaba.