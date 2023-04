Defensoria Pública do Ceará define plantão durante Semana Santa

Órgão terá funcionamento em regime de plantão da quinta-feira, 6, ponto facultativo, ao domingo, 9; defensores atendem apenas demandas urgentes no período

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) definiu que funcionará em regime de plantão durante a Semana Santa. A decisão foi publicada em portaria do órgão nessa segunda-feira, 3.

Segundo o documento, a quinta-feira, 6, será considerada ponto facultativo para servidores, terceirizados e estagiários da DPCE. A sexta-feira, 7, é feriado. Da quinta-feira até o domingo de Páscoa, 9, porém, a Defensoria atenderá demandas urgentes. Os defensores trabalharão, no período, em esquema de plantão.

Plantão da Defensoria na Semana Santa

O plantão da DPCE ba Semana Santa está disponível para demandas de infância e juventude, saúde e criminal. É necessário solicitar o atendimento por telefone ou WhatsApp, com o meio de comunicação variando em cada unidade da DPCE. Em Fortaleza, os atendimentos podem ser solicitados pelo telefone (85) 9 8400 5997, que atende apenas WhatsApp.

Na Capital, as duas primeiras áreas receberão demandas das 12 às 18 horas, na sede da DPCE (avenida Pinto Bandeira, 1111 - Luciano Cavalcante). A última atenderá das 8 às 14 horas na Vara Privativa de Audiências de Custódia (rua Conselheiro Tristão, 188 - Centro - antigo prédio da Delegacia de Capturas).

No interior, o funcionamento será das 8 às 14 horas para todas as áreas. O horário pode ser ampliado caso haja demanda, uma vez que as equipes atenderão casos cíveis e criminais. Veja os locais de atendimento e regiões que contemplam:

Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza)

Onde: 4º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, Fórum da Comarca de Caucaia - rua Sérvulo Braga Moreira, S/N, - Pabussu

4º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, Fórum da Comarca de Caucaia - rua Sérvulo Braga Moreira, S/N, - Pabussu Telefone: (85) 3194-5068

Crateús (Inhamuns)

Onde: 6º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, Fórum da Comarca de Crateús - rua Jonas Gomes de Freitas, S/N - Campo Velho

6º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, Fórum da Comarca de Crateús - rua Jonas Gomes de Freitas, S/N - Campo Velho Telefone: (88) 9 9423 9577 (somente WhatsApp)

Ibicuitinga (Vale do Jaguaribe)

Onde: 3º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, Fórum da Comarca de Ibicuitinga - rua Capitão Manoel Antônio, S/N

3º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, Fórum da Comarca de Ibicuitinga - rua Capitão Manoel Antônio, S/N Telefone: (88) 3695 1722

Iguatu (Centro-Sul)

Onde: 2º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito - rua José Amaro, S/N - Bugi

2º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito - rua José Amaro, S/N - Bugi Telefones: (88) 9 8881 8884/(88) 9 9800 4182 (somente WhatsApp)

Juazeiro do Norte (Cariri)

Onde: 1º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito - rua Manoel Miguel dos Santos, 130 - Lagoa Seca

1º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito - rua Manoel Miguel dos Santos, 130 - Lagoa Seca Telefones: (88) 9 8832 3179/(88) 9 8868 0834 (somente WhatsApp)

Sobral (Região Norte)

Onde: 5º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito - avenida Monsenhor Aloísio Pinto, 1300 - Dom Expedito

5º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito - avenida Monsenhor Aloísio Pinto, 1300 - Dom Expedito Telefone: (85) 3108 1592 (somente WhatsApp)

(85) 3108 1592 (somente WhatsApp) E-mail: [email protected]

