Enel deverá pagar R$ 49 mil a agricultora que perdeu plantação

Caso ocorreu em 2020, quando agricultora teve lavoura destruída após curto-circuito na rede elétrica; decisão do TJCE foi tomanda em segunda instância

Uma agricultora da cidade de Aurora, no Cariri, receberá quase R$ 50 mil em indenização da Enel. A decisão em segunda instância foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) no final de março e divulgada nessa segunda-feira, 3.

O caso aconteceu em outubro de 2020. Na ocasião, vizinhos presenciaram um curto-circuito na rede elétrica, que lançou faíscas no terreno da agricultora, gerando o incêndio. A mulher registrou Boletim de Ocorrência, e um laudo pericial confirmou que o fogo destruiu toda a plantação, além de bens materiais.

A concessionária de energia já havia sido condenada na Comarca de Aurora em outubro de 2022, mas recorreu da decisão. A primeira instância havia definido uma indenização de R$ 5 mil por danos morais e R$ 44.374 por danos materiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O colegiado da 2ª Câmara de Direito Privado do TJCE manteve a decisão de primeiro grau. Segundo o relator, desembargador Everardo Lucena, a Enel tem o dever de realizar a manutenção da rede elétrica, bem como reparar danos causados pelo mau funcionamento da estrutura de distribuição de energia.

O POVO procurou a Enel para saber o posicionamento da empresa sobre o caso e se a concessionária recorrerá novamente da decisão. A empresa não se manifestou até o fechamento desta matéria.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Quinta-feira, 6, será ponto facultativo para servidores do Estado

Aulas são paralisadas em dois municípios cearenses nesta segunda

Quatro suspeitos de roubos são capturados em Cascavel

Nenhum homicídio foi registrado em Sobral no último mês de março

Documentos de homem preso por arrastão em concessionária foram comprados a 1.600 km de Fortaleza

Rio transborda e alaga ruas e residências após fortes chuvas em São Benedito

Açude de Quixeramobim sangra pela primeira vez em 12 anos e população se reúne para assistir

São Benedito tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas

Tags