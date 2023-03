Ceará tem madrugada chuvosa; Fortaleza registra relâmpagos

Lado Leste do Estado concentrou precipitações no começo desta quarta-feira, 29; Capital teve chuva no fim da madrugada, com relâmpagos e fortes ventos

Parte do Ceará amanheceu sob chuva nesta quarta-feira, 29. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, desde o início da madrugada, o lado Leste do Estado apresenta precipitações. A área engloba as macrorregiões Jaguaribana, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns e Cariri também tiveram focos isolados de chuva.

Na Capital, a precipitação começou por volta das 3 horas, se tornando mais forte conforme a manhã se aproximava. Além das chuvas, foram registrados fortes ventos e diversos relâmpagos.

Para o restante do dia, a previsão da Funceme indica céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões do Ceará. Há chances de chuva isolada na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, e precipitações mais intensas no restante do Estado.

