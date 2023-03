Prefeitura de Milhã evacua população de área próxima a açude

A prefeitura de Milhã, cidade do interior do Ceará que sofreu com as fortes chuvas ocorridas entre domingo, 26, e segunda-feira, 27, precisou evacuar mais um ponto do município nesta terça-feira, 28. Apesar da diminuição de precipitações nas últimas 24 horas, o volume do açude Zé Gato, na localidade de Monte, ainda preocupa.

Em alerta postado nas redes sociais, o governo municipal solicita a saída da população das redondezas da passagem molhada do bairro São Francisco de forma imediata. Segundo a nota, o maquinário da prefeitura deve liberar parte da água do açude para evitar o rompimento da barragem.

A evacuação, de acordo com a prefeitura, está sendo feita com a ajuda de servidores da Defesa Civil e da Secretaria de Obras Municipais. Os agentes estão no local ajudando os moradores a atravessarem a passagem molhada para saírem do entorno da área de risco.

Depois de chuva forte e alagamentos, Milhã começa a limpar a lama das ruas (Foto: Prefeitura de Milhã/Divulgação)



Até a tarde de segunda-feira, 27, pelo menos 2 mil pessoas estavam desalojadas em Milhã por consequências das chuvas. No entanto, após o nível da água baixar, algumas famílias conseguiram voltar para casa.

Uma análise dos imóveis da cidade deve acontecer nas próximas horas para identificar a segurança das estruturas.

Milhã registra segunda chuva mais forte do dia no Ceará

De domingo, 26, a segunda-feira, 27, Milhã registrou 190 milímetros (mm) de chuva, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Diversas ruas da cidade ficaram alagadas.

A chuva foi a segunda maior do dia, ficando atrás apenas da precipitação observada em Deputado Irapuan Pinheiro, que teve 230 mm.



As aulas foram suspensas e algumas escolas estão sendo utilizadas como abrigos para famílias desalojadas. A prefeitura também deve distribuir alimentos e itens de higiene para a população.

